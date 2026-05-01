O empresário Alex Ye, conhecido como “Chefe do Benefício”, afirmou que a família da criança de 4 anos ferida após um acidente em escada rolante no Busca Busca, no centro de São José dos Campos, deverá ser indenizada. O caso aconteceu na segunda-feira (27) e é investigado como lesão corporal.

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A declaração foi publicada nas redes sociais do empresário, que também é fundador do espaço. Segundo ele, o Shopping Faro já foi acionado para tratar da compensação à família.