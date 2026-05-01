O empresário Alex Ye, conhecido como “Chefe do Benefício”, afirmou que a família da criança de 4 anos ferida após um acidente em escada rolante no Busca Busca, no centro de São José dos Campos, deverá ser indenizada. O caso aconteceu na segunda-feira (27) e é investigado como lesão corporal.
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A declaração foi publicada nas redes sociais do empresário, que também é fundador do espaço. Segundo ele, o Shopping Faro já foi acionado para tratar da compensação à família.
“Lamento todo o ocorrido, não tenho palavras para falar dos sentimentos da família e da sua filha. Conversei com o shopping para pagar indenização para a família. Sei que dinheiro não vai apagar o sentimento e a dor”, afirmou.
Empresário fala em medidas após acidente
Em vídeo publicado nas redes, o empresário classificou o episódio como um “grande susto” e disse que a criança sofreu ferimentos leves.
“Foi um grande susto. A criança com ferimento leve na perna, mas passa bem. Lamentamos o que aconteceu. Estou acompanhando de perto com a equipe de manutenção do shopping para que isso não aconteça novamente. O shopping tem que ter um ambiente seguro e confortável”, declarou.
Ele também afirmou que medidas já estão sendo adotadas para reforçar a segurança. “A primeira coisa é prevenir. O shopping contratou mais empresas para fazer laudos”, disse.
Acidente em escada rolante gerou desespero
O acidente ocorreu enquanto a família utilizava a escada rolante no interior do shopping. Um dos degraus cedeu durante o funcionamento, abrindo um buraco no equipamento.
A criança caiu e teve as pernas puxadas pelo mecanismo em movimento. “Abriu um buraco, minha filha caiu”, relatou o pai, David Fermino do Prado.
Segundo os pais, a menina chegou a ficar parcialmente presa. “A perna dela entrou e parou na altura da cintura. Foi um susto enorme”, afirmou.
Caso é investigado como lesão corporal
Após o ocorrido, a família registrou boletim de ocorrência. De acordo com a mãe, Edilane do Prado, a Polícia Civil deve instaurar inquérito para apurar o caso.
“O que nos falaram é que vai entrar como lesão corporal e que já iriam abrir o inquérito”, disse.
A mãe também afirmou que a família pretende buscar esclarecimentos. “A gente deixou claro que não vai se calar. Queremos a verdade, nada além.”
Estado de saúde e apoio à família
A criança foi socorrida e levada ao Hospital da Vila, onde passou por exames. Apesar do susto, não houve fraturas. Ela teve escoriações e segue em recuperação.
Segundo a família, o impacto emocional foi significativo. “Ela voltou para casa muito abalada, com medo”, disse a mãe.
Os pais relataram ainda que receberam apoio inicial, incluindo acompanhamento hospitalar, compra de medicamentos e ajuda com transporte. Posteriormente, representantes do estabelecimento teriam ido até a casa da família com um pedido de desculpas.
O que diz o estabelecimento
Em nota, a administração informou que a escada rolante foi desativada após o acidente e que todos os equipamentos passam por revisão.
O shopping afirmou que a falha foi causada pela quebra de um componente do mecanismo, classificando o episódio como “imprevisível”. Segundo o comunicado, a responsabilidade técnica é das empresas fornecedoras.