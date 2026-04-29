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VIOLÊNCIA

VÍDEO: família espanca médico após paciente morrer de câncer

Por Da Redação | Cisjordânia
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Família espanca médico após paciente morrer de câncer
Família espanca médico após paciente morrer de câncer

Um médico foi agredido por familiares de um paciente após a morte de um parente com câncer. O caso foi registrado por câmeras de segurança no último sábado (25) e mostra o profissional sendo cercado, derrubado e espancado com socos e chutes dentro da unidade de saúde.

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O episódio ocorreu no Hospital Al-Mizan, em Hebron, na Cisjordânia. Pelas imagens, o médico tenta escapar pelos corredores, mas é perseguido pelos agressores, que continuam as agressões até a área da enfermaria.

Durante a confusão, outro médico também acabou atingido. Um segurança chegou a tentar intervir, mas recuou diante da intensidade da violência e ainda foi empurrado pelos envolvidos.

De acordo com informações locais, o profissional sofreu ferimentos de moderados a graves. Enfermeiros e demais funcionários também teriam sido alvo de agressões, provocando pânico dentro do hospital.

O caso segue sob investigação, e até o momento não há confirmação sobre a identidade dos suspeitos nem registro de prisões.

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