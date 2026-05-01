As atividades da Avibras Aeroco serão retomadas na manhã desta segunda-feira (4), marcando a volta das operações de uma das principais indústrias do setor de Defesa no país.

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A reabertura ocorre após acordo que garantiu o pagamento de dívidas trabalhistas e a manutenção de empregos. Essa informação foi confirmada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, entidade filiada à CSP-Conlutas.