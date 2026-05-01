As atividades da Avibras Aeroco serão retomadas na manhã desta segunda-feira (4), marcando a volta das operações de uma das principais indústrias do setor de Defesa no país.
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A reabertura ocorre após acordo que garantiu o pagamento de dívidas trabalhistas e a manutenção de empregos. Essa informação foi confirmada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, entidade filiada à CSP-Conlutas.
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A recepção aos trabalhadores está prevista para às 6h45, na portaria da fábrica, em Jacareí, com uma ação organizada pelo Sindicato.
Segundo o sindicato, a negociação foi decisiva para viabilizar a retomada das atividades da empresa, anteriormente conhecida como Avibras Indústria Aeroespacial. O acordo buscou assegurar direitos trabalhistas e preservar os postos de trabalho durante o período de paralisação.
Ainda de acordo com a entidade, o retorno da Avibras Aeroco também deve impulsionar a geração de emprego e renda no setor de Defesa no Vale do Paraíba, região com forte presença da indústria aeroespacial.