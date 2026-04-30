Um homem de 28 anos foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto, após ser abordado por criminosos enquanto dirigia. O crime foi registrado por câmeras de segurança e ocorreu na presença do filho da vítima, de 7 anos, que estava no carro.

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O caso aconteceu na terça-feira (28), no bairro São Cristóvão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. As imagens mostram o momento em que dois suspeitos em uma motocicleta se aproximam do veículo. Um deles vai até a janela do motorista, aponta a arma e tenta pegar um objeto antes de efetuar o disparo.