Um homem de 28 anos foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto, após ser abordado por criminosos enquanto dirigia. O crime foi registrado por câmeras de segurança e ocorreu na presença do filho da vítima, de 7 anos, que estava no carro.
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O caso aconteceu na terça-feira (28), no bairro São Cristóvão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. As imagens mostram o momento em que dois suspeitos em uma motocicleta se aproximam do veículo. Um deles vai até a janela do motorista, aponta a arma e tenta pegar um objeto antes de efetuar o disparo.
A vítima, identificada como Marcos Vinícius Cerqueira Oliveira, havia acabado de sair da escolinha de futebol do filho. A criança estava no banco traseiro e presenciou toda a ação.
De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu na Rua Dulce Rosalina, nas proximidades do estádio de São Januário. Após o disparo, o autor voltou para a motocicleta e fugiu com o comparsa.
Policiais do 4º BPM foram acionados e encontraram Marcos ainda com vida. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, mas não resistiu aos ferimentos. O Corpo de Bombeiros também atuou na ocorrência.