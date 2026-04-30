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TRIBUNAL DO CRIME

Menino de 12 anos é resgatado após cavar própria cova

Por Da Redação | Várzea Grande (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Menino de 12 anos é resgatado após cavar própria cova
Menino de 12 anos é resgatado após cavar própria cova

Um menino de 12 anos foi resgatado pela Polícia Militar após ser sequestrado e mantido em cárcere privado por um grupo de homens. A vítima relatou que seria submetida a um “tribunal do crime” e corria risco de ser executada.

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O caso aconteceu na tarde de sexta-feira (24), no bairro Vila Arthur, em Várzea Grande. Segundo informações da polícia, a criança foi levada à força por quatro suspeitos e mantida em uma casa na Rua dos Operários.

O resgate ocorreu após moradores denunciarem o sequestro, relatando que o menino havia sido agarrado e levado pelos homens. Ao chegarem ao local indicado, os policiais encontraram a vítima sob domínio dos suspeitos.

A criança apresentava sinais de agressão e contou aos militares que sofreu ameaças constantes de morte enquanto esteve em cativeiro. Os envolvidos foram presos em flagrante e levados à delegacia.

A Polícia Militar destacou a importância da participação da população por meio de denúncias, que foram fundamentais para a rápida intervenção e a proteção da vítima.

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