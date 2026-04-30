Um menino de 12 anos foi resgatado pela Polícia Militar após ser sequestrado e mantido em cárcere privado por um grupo de homens. A vítima relatou que seria submetida a um “tribunal do crime” e corria risco de ser executada.

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O caso aconteceu na tarde de sexta-feira (24), no bairro Vila Arthur, em Várzea Grande. Segundo informações da polícia, a criança foi levada à força por quatro suspeitos e mantida em uma casa na Rua dos Operários.