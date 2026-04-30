Uma professora de 60 anos foi encontrada morta dentro de casa, com sinais de extrema violência. O principal suspeito do crime é o próprio filho, que confessou a autoria e foi encaminhado ao sistema prisional sob forte escolta.

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O caso ocorreu no município de Juruti, no oeste do Pará. A vítima, identificada como Lana Angélica Sousa Guimarães, foi localizada sem vida na noite de segunda-feira (27), dentro da residência onde morava.