Uma professora de 60 anos foi encontrada morta dentro de casa, com sinais de extrema violência. O principal suspeito do crime é o próprio filho, que confessou a autoria e foi encaminhado ao sistema prisional sob forte escolta.
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O caso ocorreu no município de Juruti, no oeste do Pará. A vítima, identificada como Lana Angélica Sousa Guimarães, foi localizada sem vida na noite de segunda-feira (27), dentro da residência onde morava.
De acordo com a perícia da Polícia Civil, a professora sofreu ao menos 11 golpes de faca e apresentava também um hematoma na cabeça. A arma utilizada no crime foi encontrada cravada no corpo da vítima.
Em depoimento, o filho, Cleidson Guimarães, conhecido como “Keké”, afirmou que o ataque aconteceu após uma discussão relacionada a dinheiro. Ele relatou ainda que estava sob efeito de entorpecentes e que teria cometido o crime para tentar pagar dívidas e sustentar o vício em drogas.
O suspeito confessou o crime na tarde de quarta-feira (29) e foi transferido para o Complexo Penitenciário de Santarém, onde permanecerá à disposição da Justiça.
A morte da professora, que era conhecida na rede municipal de ensino, gerou comoção na cidade. Moradores se reuniram em frente à delegacia pedindo justiça, e o caso segue em investigação.