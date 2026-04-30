Uma mulher de 43 anos, Gislene Ferreira da Rocha, foi morta a tiros pelo companheiro, e o filho dela ficou gravemente ferido ao tentar defendê-la. Após o crime, o suspeito enviou uma mensagem à família confessando o assassinato e afirmando que se entregaria, mas foi encontrado morto pouco tempo depois.
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O caso está sendo investigado pelas autoridades, que apuram as circunstâncias do crime e da morte do suspeito. O filho dela foi baleado durante a ação e permanece internado em estado grave.
Segundo as informações iniciais, após atirar contra a companheira, o homem, identificado como Roberto, encaminhou um áudio aos familiares assumindo a autoria do crime. Ele disse que pretendia se apresentar à polícia.
Horas depois, o suspeito foi localizado sem vida em uma estrada de difícil acesso. O corpo apresentava uma perfuração na cabeça, e um revólver foi encontrado ao lado.
A perícia trabalha para esclarecer o ocorrido. Entre os pontos analisados estão a cena onde o corpo foi encontrado, a trajetória do disparo e a presença de resíduos de pólvora, para determinar se houve suicídio ou eventual participação de outras pessoas.