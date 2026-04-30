Uma mulher de 43 anos, Gislene Ferreira da Rocha, foi morta a tiros pelo companheiro, e o filho dela ficou gravemente ferido ao tentar defendê-la. Após o crime, o suspeito enviou uma mensagem à família confessando o assassinato e afirmando que se entregaria, mas foi encontrado morto pouco tempo depois.

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O caso está sendo investigado pelas autoridades, que apuram as circunstâncias do crime e da morte do suspeito. O filho dela foi baleado durante a ação e permanece internado em estado grave.