A cidade de Jacareí amanheceu em luto com a notícia da morte da advogada Bianca Severino Mascarenhas, de 26 anos, vítima de um aneurisma.

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Bianca havia sido socorrida após o agravamento do quadro clínico e permaneceu internada por alguns dias. Durante esse período, familiares e amigos se mobilizaram nas redes sociais com mensagens de apoio e pedidos de oração pela sua recuperação.