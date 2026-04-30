A cidade de Jacareí amanheceu em luto com a notícia da morte da advogada Bianca Severino Mascarenhas, de 26 anos, vítima de um aneurisma.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Bianca havia sido socorrida após o agravamento do quadro clínico e permaneceu internada por alguns dias. Durante esse período, familiares e amigos se mobilizaram nas redes sociais com mensagens de apoio e pedidos de oração pela sua recuperação.
“Força, minha prima! Estamos na arquibancada da vida torcendo pela sua recuperação”, escreveu o primo Edvaneo Mascarenhas. Uma amiga também manifestou esperança: “Bianca, estou na torcida por você! Que a misericórdia e a proteção de Deus estejam na sua vida e família!”.
A confirmação da morte gerou forte comoção entre moradores e colegas de profissão. Em nota oficial, o escritório Krayem & Kawakami Advocacia, onde Bianca atuava como advogada associada, lamentou profundamente a perda.
No comunicado, a empresa destacou a trajetória da jovem, ressaltando sua dedicação, caráter e paixão pela advocacia. “Bianca era dona de uma persistência inabalável. Vestia a camisa da equipe com lealdade absoluta e dedicação incansável”, diz um trecho da nota.
O escritório também enfatizou o perfil humano da profissional no atendimento aos clientes. “Ela entregava não apenas o seu conhecimento jurídico, mas o seu coração, lutando por justiça com a alma”, destacou.
As despedidas ocorreram nesta quarta-feira (30), no Cemitério Memorial do Vale, onde familiares, amigos e colegas prestaram as últimas homenagens.