A Justiça determinou a soltura de um comerciante de 55 anos, que passará a cumprir o restante da pena em regime aberto após decisão que considerou a prisão desproporcional. Ele havia sido detido por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

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A decisão foi proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e beneficia Rodrigo Radenzév Simões Moreira, filho do jornalista Cid Moreira. Ele estava preso havia cerca de quatro meses.