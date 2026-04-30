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JUSTIÇA

Preso com maconha, filho de Cid Moreira vai a regime aberto

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Preso com maconha, filho de Cid Moreira vai a regime aberto
Preso com maconha, filho de Cid Moreira vai a regime aberto

A Justiça determinou a soltura de um comerciante de 55 anos, que passará a cumprir o restante da pena em regime aberto após decisão que considerou a prisão desproporcional. Ele havia sido detido por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

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A decisão foi proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e beneficia Rodrigo Radenzév Simões Moreira, filho do jornalista Cid Moreira. Ele estava preso havia cerca de quatro meses.

Na época da prisão, agentes apreenderam três tijolos de maconha, um revólver calibre .38 municiado e sem registro, duas espingardas de pressão, simulacros de pistola, um pé de maconha e R$ 318 em dinheiro.

Pela sentença, Rodrigo deverá cumprir dois anos e seis meses de reclusão, além de um ano de detenção, ambos em regime inicial aberto. Ele também foi condenado ao pagamento de multa.

Na decisão, a juíza responsável pelo caso afirmou que a manutenção da prisão preventiva seria “manifestamente desproporcional” diante das circunstâncias.

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