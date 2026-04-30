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FEMINICÍDIO

VÍDEO: Homem mata a ex e ainda atira na filha que defendia a mãe

Por Da Redação | Guarulho
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Homem mata a ex e ainda atira na filha que defendia a mãe
Homem mata a ex e ainda atira na filha que defendia a mãe

Uma mulher foi morta a tiros e a filha dela ficou ferida após um ataque cometido pelo ex-companheiro na manhã desta quinta-feira (30). O suspeito fugiu após o crime, que foi registrado por câmeras de segurança.

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O caso ocorreu no bairro Jardim Ipanema, em Guarulhos, na Grande São Paulo. De acordo com as imagens, Anderson Pereira chegou à residência da ex-mulher, Sara de Lima, levando a filha do casal, de 2 anos.

Ao entrar no imóvel, ele efetuou diversos disparos contra Sara, que morreu no local. A filha mais velha da vítima tentou intervir e acabou atingida por um tiro na região do abdômen. Ela foi socorrida e encaminhada para atendimento médico.

Após a ação, o autor deixou a casa e não havia sido localizado até a última atualização. A Polícia Militar informou que a ocorrência está sob responsabilidade do 6º Distrito Policial de Guarulhos e segue em investigação.

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