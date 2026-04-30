A despedida de um homem de 70 anos ganhou um momento marcante durante o velório, quando a família levou uma égua para prestar a última homenagem ao tutor. A cena emocionou os presentes e repercutiu nas redes sociais.
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O caso aconteceu em Blumenau, em Santa Catarina, durante o velório de Pedro Krug. Atendendo a um pedido da família, a égua Nina, com quem ele mantinha forte ligação, foi levada até o local.
Ao se aproximar do caixão, o animal relinchou, em uma reação que comoveu familiares e amigos que acompanhavam a cerimônia. O momento foi registrado em vídeo e rapidamente passou a circular na internet.
De acordo com a filha, Pedro enfrentava problemas de saúde nos últimos meses e, por isso, ficou um período afastado do convívio frequente com a égua. Ainda assim, eles conseguiram se reencontrar algumas vezes antes da despedida.