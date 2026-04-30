Uma jovem de 20 anos foi morta a facadas em um ataque registrado por câmeras de segurança. O suspeito, de 53 anos, foi preso cinco dias após o crime e confessou a autoria.

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O assassinato ocorreu no dia 24 de abril, em uma rua da cidade de Pontal. As imagens mostram o momento em que o homem aguarda a vítima, Geniane Pereira, caminhar ao lado da filha dele. Em seguida, ele avança e desfere diversos golpes de faca contra a jovem. Mesmo ferida, Geniane ainda consegue se afastar do local.