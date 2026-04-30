Três homens foram mortos a tiros durante uma festa de aniversário após uma discussão que saiu do controle. As vítimas eram parentes de um vereador e foram atingidas dentro do local onde ocorria a comemoração.

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O crime ocorreu na noite de sábado (25), em uma academia no município de Bulandshahr, no estado de Uttar Pradesh, na Índia. O espaço, identificado como RJS Fitness Gym, era palco da festa de aniversário de Jeetu Saini, de 33 anos.