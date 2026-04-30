Três homens foram mortos a tiros durante uma festa de aniversário após uma discussão que saiu do controle. As vítimas eram parentes de um vereador e foram atingidas dentro do local onde ocorria a comemoração.
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O crime ocorreu na noite de sábado (25), em uma academia no município de Bulandshahr, no estado de Uttar Pradesh, na Índia. O espaço, identificado como RJS Fitness Gym, era palco da festa de aniversário de Jeetu Saini, de 33 anos.
De acordo com a polícia e relatos da imprensa local, a confusão começou depois que convidados jogaram bolo no rosto do aniversariante. A situação evoluiu para uma discussão mais intensa, momento em que Jeetu deixou o local e retornou armado.
Segundo as investigações, ele abriu fogo contra Amardeep Saini, de 35 anos, o irmão dele, Manish Saini, de 30, e o sobrinho Akash Saini, de 19. Amardeep e Manish foram atingidos à queima-roupa. Já Akash tentou fugir, mas foi perseguido e baleado.
Após os disparos, o suspeito ainda retirou o equipamento de monitoramento da academia antes de fugir. Até o momento, ele não foi localizado. As vítimas eram familiares do vereador Sanjay Saini, representante do distrito 24.