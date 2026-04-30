Uma discussão sobre o jantar terminou em morte e levou uma jovem de 27 anos a ser acusada de assassinar o próprio namorado. O crime aconteceu na noite de 24 de abril de 2026, após um desentendimento que começou de forma banal e terminou de forma violenta.
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O caso foi registrado em um apartamento no vilarejo de Lac La Belle, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Segundo as investigações, Lukas Rosch, de 25 anos, chegou em casa com a intenção de preparar uma refeição usando ingredientes que havia comprado, como frango e temperos. A namorada, Mikayla Kloth, preferia sair para jantar, o que deu início à discussão.
De acordo com documentos judiciais, a briga se intensificou rapidamente. Mikayla relatou às autoridades que se sentiu irritada com a situação. Durante o confronto, ela teria pegado uma faca e atingido Lukas no peito. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.
Após o ocorrido, a postura da suspeita chamou a atenção dos investigadores. Em depoimento, ela afirmou que talvez devesse ter saído para beber e descreveu o episódio como algo “irritante”. Também declarou que não se importaria em ser presa.
A acusação formal por homicídio doloso de primeiro grau foi apresentada no dia 28 de abril. Mikayla permanece detida e deve passar por audiência preliminar em 29 de maio de 2026. Se condenada, pode cumprir pena de prisão perpétua.