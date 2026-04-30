Uma discussão sobre o jantar terminou em morte e levou uma jovem de 27 anos a ser acusada de assassinar o próprio namorado. O crime aconteceu na noite de 24 de abril de 2026, após um desentendimento que começou de forma banal e terminou de forma violenta.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado em um apartamento no vilarejo de Lac La Belle, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Segundo as investigações, Lukas Rosch, de 25 anos, chegou em casa com a intenção de preparar uma refeição usando ingredientes que havia comprado, como frango e temperos. A namorada, Mikayla Kloth, preferia sair para jantar, o que deu início à discussão.