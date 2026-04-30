ORLANDO FELIPE DE JESUS
Idade:
73
Data de falecimento:
30/04/2026
Velório:
OUTRAS CIDADES
Sepultamento:
CEM. JD DAS OLIVEIRAS/RIANAPOLIS/GO- 01/05/2026 16:00
AUTA DE OLIVEIRA MIRANDA AURICCHIO
Idade:
83
Data de falecimento:
30/04/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC- 01/05/2026 16:00
MARIO ANTUNES
Idade:
95
Data de falecimento:
30/04/2026
Velório:
URBAM SALA 4 - 30/04/2026 das 20:00 às 09:00
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 01/05/2026 09:00
SEBASTIÃO CASTRO FERREIRA
Idade:
59
Data de falecimento:
29/04/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 30/04/2026 16:30
CLEMENTINA ANGELO DOS SANTOS
Idade:
81
Data de falecimento:
30/04/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 30/04/2026 16:00