A jovem Júlia de Lara Prata, de 30 anos, morreu nesta quinta-feira (30) após dias internada para tratamento de queimaduras graves. Ela é mais uma vítima do acidente envolvendo a explosão de uma carreta carregada com gás, ocorrido no último dia 19. Com a confirmação, o número de mortos sobe para cinco.

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Júlia estava internada em um hospital especializado no tratamento de queimados, no Rio de Janeiro. Natural de Mato Grosso do Sul, ela havia se mudado recentemente para Resende, onde vivia há cerca de cinco meses com o marido.