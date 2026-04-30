A jovem Júlia de Lara Prata, de 30 anos, morreu nesta quinta-feira (30) após dias internada para tratamento de queimaduras graves. Ela é mais uma vítima do acidente envolvendo a explosão de uma carreta carregada com gás, ocorrido no último dia 19. Com a confirmação, o número de mortos sobe para cinco.
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Júlia estava internada em um hospital especializado no tratamento de queimados, no Rio de Janeiro. Natural de Mato Grosso do Sul, ela havia se mudado recentemente para Resende, onde vivia há cerca de cinco meses com o marido.
O companheiro dela, o militar Brendon Teodoro Marinato, de 29 anos, também foi socorrido em estado grave e levado para a Santa Casa de Barra Mansa, mas não resistiu aos ferimentos. O casal estava no carro no momento da explosão, junto com o animal de estimação da família. Não há informações atualizadas sobre o estado do pet.
O acidente aconteceu no km 273 da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa, após a explosão de uma carreta que transportava GLP (Gás Liquefeito de Petróleo). Outras vítimas também morreram no local ou após o resgate.
Entre os mortos estão ainda Yasmin Emilly, de 18 anos, e Jhonatan Wisley, de 25, que estavam em uma motocicleta, além do motorista da carreta, Igor Buscariollo.