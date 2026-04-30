01 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

Acidente na Carvalho Pinto deixa funcionária ferida em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Carro acabou capotando na pista
Carro acabou capotando na pista

Um acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira (30) no km 101 da Rodovia Carvalho Pinto (SP-070), em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com informações da concessionária Ecovias Leste Paulista, a condutora de um Peugeot 208 trafegava pela faixa 1 no sentido leste quando, por motivos ainda não esclarecidos, perdeu o controle da direção. Na sequência, o veículo colidiu contra a barreira de proteção e acabou atingindo a perna de uma funcionária que estava no canteiro central.

Após o impacto inicial, o carro ainda se chocou contra um talude, capotou e parou no canteiro lateral da rodovia.

A vítima teve ferimentos de natureza moderada e foi socorrida. Durante o atendimento, houve necessidade de apoio do Helicóptero Águia da Polícia Militar, que realizou pouso e decolagem na pista, causando interdições momentâneas em todas as faixas.

Apesar do acidente, não houve registro de congestionamento no trecho. O veículo permaneceu no acostamento até o início da tarde e foi removido por volta das 15h57 para a base da Polícia Militar Rodoviária.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários