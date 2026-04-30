Um acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira (30) no km 101 da Rodovia Carvalho Pinto (SP-070), em São José dos Campos.

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De acordo com informações da concessionária Ecovias Leste Paulista, a condutora de um Peugeot 208 trafegava pela faixa 1 no sentido leste quando, por motivos ainda não esclarecidos, perdeu o controle da direção. Na sequência, o veículo colidiu contra a barreira de proteção e acabou atingindo a perna de uma funcionária que estava no canteiro central.