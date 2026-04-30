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PREVIDÊNCIA

Câmara de São José aprova projeto de reestruturação do IPSM

Por Sessão Extra | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Cleverson Nunes/CMSJC
Projeto de autoria do prefeito foi aprovado com apenas dois votos contrários, dados por vereadores do PL que fazem oposição ao governo
Projeto de autoria do prefeito foi aprovado com apenas dois votos contrários, dados por vereadores do PL que fazem oposição ao governo

Aprovação
A Câmara de São José dos Campos aprovou nessa quinta-feira (30) o projeto do prefeito Anderson Farias (PSD) que trata da organização administrativa e do quadro de pessoal do IPSM (Instituto de Previdência do Servidor Municipal).

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Votação
Dos 21 vereadores, apenas dois votaram contra o projeto: Roberto Chagas (PL) e Sérgio Camargo (PL), ambos da oposição ao governo Anderson.

Projeto
Segundo a Prefeitura, o projeto promove uma reestruturação do órgão responsável pela gestão da previdência dos servidores, a fim de aprimorar o controle dos recursos, atualizar e adequar às normas federais.

IPSM
Entre as medidas previstas estão a ampliação da estrutura administrativa, criação de novas funções, exigência de maior qualificação técnica, implantação de gratificações por desempenho e ajustes nas regras de funcionamento.

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