Aprovação

A Câmara de São José dos Campos aprovou nessa quinta-feira (30) o projeto do prefeito Anderson Farias (PSD) que trata da organização administrativa e do quadro de pessoal do IPSM (Instituto de Previdência do Servidor Municipal).

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Votação

Dos 21 vereadores, apenas dois votaram contra o projeto: Roberto Chagas (PL) e Sérgio Camargo (PL), ambos da oposição ao governo Anderson.