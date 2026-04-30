Aprovação
A Câmara de São José dos Campos aprovou nessa quinta-feira (30) o projeto do prefeito Anderson Farias (PSD) que trata da organização administrativa e do quadro de pessoal do IPSM (Instituto de Previdência do Servidor Municipal).
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Votação
Dos 21 vereadores, apenas dois votaram contra o projeto: Roberto Chagas (PL) e Sérgio Camargo (PL), ambos da oposição ao governo Anderson.
Projeto
Segundo a Prefeitura, o projeto promove uma reestruturação do órgão responsável pela gestão da previdência dos servidores, a fim de aprimorar o controle dos recursos, atualizar e adequar às normas federais.
IPSM
Entre as medidas previstas estão a ampliação da estrutura administrativa, criação de novas funções, exigência de maior qualificação técnica, implantação de gratificações por desempenho e ajustes nas regras de funcionamento.