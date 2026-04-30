A jovem Kaliene Aparecida Scarpa da Silva, de 21 anos, morreu com suspeita de dengue hemorrágica em Taubaté. A família diz que o quadro foi agravado por falhas no atendimento médico e demora na transferência hospitalar, apontando possível negligência no caso.

Moradora do Parque Três Marias, Kaliene é descrita pela família como uma jovem "doce, alegre e cheia de vida”. Segundo a família, a causa da morte foi apontada como dengue hemorrágica. A Prefeitura de Taubaté informou que apura o caso.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp