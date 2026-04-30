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TOPO DO MUNDO

Ballet Ana Araújo leva SJC à final mundial de dança nos EUA

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação/ Ballet Ana Araújo
Bailarinas do Ballet Ana Araújo apresentam “Akai Ito”, coreografia inspirada na lenda oriental do fio vermelho do destino, na qual laços invisíveis conectam pessoas ao longo da vida
Bailarinas do Ballet Ana Araújo apresentam “Akai Ito”, coreografia inspirada na lenda oriental do fio vermelho do destino, na qual laços invisíveis conectam pessoas ao longo da vida

Orgulho! Do Vale do Paraíba para o topo do balé mundial!

O Ballet Ana Araújo, de São José dos Campos, conquistou vaga na final do Youth America Grand Prix (YAGP), considerado o maior concurso de dança do mundo. O grupo avançou por duas etapas seletivas e garantiu a aprovação de duas coreografias para a fase decisiva.

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A final internacional será realizada em Houston, nos Estados Unidos, entre os dias 10 e 19 de maio de 2026, reunindo bailarinos de diversos países em uma das competições mais prestigiadas da dança mundial.

A classificação foi alcançada após um rigoroso processo seletivo que envolve milhares de jovens talentos ao redor do mundo. O resultado consolida o nível técnico e artístico do trabalho desenvolvido pela escola ao longo dos anos.

Duas coreografias foram selecionadas

As coreografias selecionadas são “Akai Ito”, de Walter Monteiro, na modalidade conjunto de jazz, e “Entre Sombra e Luz”, assinada por Bruna Maciel, na categoria conjunto de balé neoclássico. As apresentações serão realizadas por bailarinas da categoria infanto-juvenil, com idades a partir de 13 anos.

A presença na final do YAGP coloca o Ballet Ana Araújo em um dos palcos mais relevantes da dança internacional. A competição é reconhecida por revelar talentos e conectar jovens artistas a algumas das principais escolas e companhias do mundo.

Criado como um programa global de bolsas de estudo, o YAGP vai além da disputa por medalhas. O evento distribui oportunidades de formação em instituições de elite e funciona como vitrine para bailarinos que buscam carreira profissional. Diretores e representantes de escolas como a Royal Ballet School e a Paris Opera Ballet School acompanham as apresentações em busca de novos talentos.

Formação, visibilidade e oportunidades

Participar da final internacional representa um salto importante na trajetória dos bailarinos. Além da visibilidade global, o evento proporciona experiência em alto nível técnico, contato com jurados internacionais e possibilidade de convites e bolsas de estudo.

A participação no YAGP abre portas para intercâmbios e desenvolvimento artístico, consolidando a competição como uma das principais plataformas de lançamento de carreiras na dança clássica e contemporânea.

FICHA TÉCNICA DAS COREOGRAFIAS

“Entre Sombra e Luz”

Coreografia: Entre Sombra e Luz
Coreógrafa: Bruna Maciel
Modalidade: Conjunto de balé neoclássico
Categoria: Infanto-juvenil

Conceito:
A obra propõe uma reflexão sobre dualidades e complementaridade. Luz e sombra surgem como forças que não se anulam, mas se completam, revelando nuances entre presença e ausência. A coreografia explora a transformação constante das formas e percepções, em um jogo visual e simbólico entre claro e escuro.


“Entre Sombra e Luz” revela, em movimento, o equilíbrio entre opostos -- onde presença e ausência se encontram no palco

“Akai Ito”

Coreografia: Akai Ito
Coreógrafo: Walter Monteiro
Modalidade: Conjunto de jazz
Categoria: Infanto-juvenil

Conceito:
Inspirada na lenda oriental do “fio vermelho do destino”, a obra retrata a conexão invisível entre pessoas predestinadas. O fio simbólico pode se emaranhar, mas jamais se rompe, representando laços que atravessam o tempo e as adversidades.


Cena da coreografia “Akai Ito”, que representa, em movimento, a conexão entre destinos que se cruzam 

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