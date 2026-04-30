Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O Ballet Ana Araújo, de São José dos Campos, conquistou vaga na final do Youth America Grand Prix (YAGP), considerado o maior concurso de dança do mundo. O grupo avançou por duas etapas seletivas e garantiu a aprovação de duas coreografias para a fase decisiva.

A final internacional será realizada em Houston, nos Estados Unidos, entre os dias 10 e 19 de maio de 2026, reunindo bailarinos de diversos países em uma das competições mais prestigiadas da dança mundial.

A classificação foi alcançada após um rigoroso processo seletivo que envolve milhares de jovens talentos ao redor do mundo. O resultado consolida o nível técnico e artístico do trabalho desenvolvido pela escola ao longo dos anos.

Duas coreografias foram selecionadas

As coreografias selecionadas são “Akai Ito”, de Walter Monteiro, na modalidade conjunto de jazz, e “Entre Sombra e Luz”, assinada por Bruna Maciel, na categoria conjunto de balé neoclássico. As apresentações serão realizadas por bailarinas da categoria infanto-juvenil, com idades a partir de 13 anos.