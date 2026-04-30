Orgulho! Do Vale do Paraíba para o topo do balé mundial!
O Ballet Ana Araújo, de São José dos Campos, conquistou vaga na final do Youth America Grand Prix (YAGP), considerado o maior concurso de dança do mundo. O grupo avançou por duas etapas seletivas e garantiu a aprovação de duas coreografias para a fase decisiva.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A final internacional será realizada em Houston, nos Estados Unidos, entre os dias 10 e 19 de maio de 2026, reunindo bailarinos de diversos países em uma das competições mais prestigiadas da dança mundial.
A classificação foi alcançada após um rigoroso processo seletivo que envolve milhares de jovens talentos ao redor do mundo. O resultado consolida o nível técnico e artístico do trabalho desenvolvido pela escola ao longo dos anos.
Duas coreografias foram selecionadas
As coreografias selecionadas são “Akai Ito”, de Walter Monteiro, na modalidade conjunto de jazz, e “Entre Sombra e Luz”, assinada por Bruna Maciel, na categoria conjunto de balé neoclássico. As apresentações serão realizadas por bailarinas da categoria infanto-juvenil, com idades a partir de 13 anos.
A presença na final do YAGP coloca o Ballet Ana Araújo em um dos palcos mais relevantes da dança internacional. A competição é reconhecida por revelar talentos e conectar jovens artistas a algumas das principais escolas e companhias do mundo.
Criado como um programa global de bolsas de estudo, o YAGP vai além da disputa por medalhas. O evento distribui oportunidades de formação em instituições de elite e funciona como vitrine para bailarinos que buscam carreira profissional. Diretores e representantes de escolas como a Royal Ballet School e a Paris Opera Ballet School acompanham as apresentações em busca de novos talentos.
Formação, visibilidade e oportunidades
Participar da final internacional representa um salto importante na trajetória dos bailarinos. Além da visibilidade global, o evento proporciona experiência em alto nível técnico, contato com jurados internacionais e possibilidade de convites e bolsas de estudo.
A participação no YAGP abre portas para intercâmbios e desenvolvimento artístico, consolidando a competição como uma das principais plataformas de lançamento de carreiras na dança clássica e contemporânea.
FICHA TÉCNICA DAS COREOGRAFIAS
“Entre Sombra e Luz”
Coreografia: Entre Sombra e Luz
Coreógrafa: Bruna Maciel
Modalidade: Conjunto de balé neoclássico
Categoria: Infanto-juvenil
Conceito:
A obra propõe uma reflexão sobre dualidades e complementaridade. Luz e sombra surgem como forças que não se anulam, mas se completam, revelando nuances entre presença e ausência. A coreografia explora a transformação constante das formas e percepções, em um jogo visual e simbólico entre claro e escuro.
“Entre Sombra e Luz” revela, em movimento, o equilíbrio entre opostos -- onde presença e ausência se encontram no palco
“Akai Ito”
Coreografia: Akai Ito
Coreógrafo: Walter Monteiro
Modalidade: Conjunto de jazz
Categoria: Infanto-juvenil
Conceito:
Inspirada na lenda oriental do “fio vermelho do destino”, a obra retrata a conexão invisível entre pessoas predestinadas. O fio simbólico pode se emaranhar, mas jamais se rompe, representando laços que atravessam o tempo e as adversidades.
Cena da coreografia “Akai Ito”, que representa, em movimento, a conexão entre destinos que se cruzam