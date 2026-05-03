Colisões contra postes de energia elétrica no Litoral Norte e Vale do Paraíba afetaram o fornecimento de energia elétrica na região no 1° trimestre de 2026.

Acidentes

Nos três primeiros meses do ano, ocorreram 39 colisões de veículos contra postes na região atendida pela EDP no Litoral Norte e Valeu do Paraíba. A média é de quase um acidente a cada dois dias.

Como consequência, cerca de 14,4 mil residências e comércios ficaram temporariamente sem fornecimento de energia elétrica.