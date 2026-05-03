Colisões contra postes de energia elétrica no Litoral Norte e Vale do Paraíba afetaram o fornecimento de energia elétrica na região no 1° trimestre de 2026.
Acidentes
Nos três primeiros meses do ano, ocorreram 39 colisões de veículos contra postes na região atendida pela EDP no Litoral Norte e Valeu do Paraíba. A média é de quase um acidente a cada dois dias.
Como consequência, cerca de 14,4 mil residências e comércios ficaram temporariamente sem fornecimento de energia elétrica.
Com a chegada do Maio Amarelo, campanha voltada à segurança viária, a concessionária alerta para os perigos desse tipo de colisão, que envolve risco de morte e desabastece serviços essenciais.
Impacto na rede
Além dos riscos ao motorista e passageiros, os acidentes exigem reparos complexos. Para garantir a segurança dos trabalhadores e da população, o fornecimento de energia precisa ser interrompido em muitos casos, afetando também escolas e hospitais.
Dicas de prevenção
Para evitar acidentes, é importante adotar medidas preventivas como a direção defensiva respeitando os limites de velocidade, especialmente em dias de chuva; manter atenção total ao volante, o que inclui não usar o celular enquanto dirige e evitar o consumo de bebidas alcoólicas; cuidar da manutenção preventiva do veículo, mantendo itens como freios e pneus sempre em dia. Por fim, redobrar a atenção durante finais de semana e feriados, quando o tráfego costuma exigir ainda mais cautela.
Como agir em caso de acidente
Durante um acidente, a recomendação é permanecer dentro do veículo. Cabos elétricos podem estar sobre a lataria, gerando risco de choque. Se houver fios caídos, o local deve ser isolado e ninguém deve tentar remover fiação ou objetos da rede elétrica. A concessionária deve ser acionada imediatamente para providências.
A EDP pode ser acionada 24 horas pelo Whatsapp (11) 93465-2888, pela central de atendimento no número 08007210123, ou ainda pelo site www.edponline.com.br.