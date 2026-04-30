Um cliente passou mal e precisou ser socorrido na noite desta quarta-feira (29) dentro de um Burger King localizado na Avenida JK, em São José dos Campos. Funcionários e outros clientes acionaram o serviço de emergência após o homem ser encontrado desacordado no interior do estabelecimento.

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Uma ambulância foi enviada ao local, e os paramédicos realizaram os primeiros atendimentos ainda dentro da lanchonete. Após ser estabilizado, o homem foi encaminhado para a unidade de saúde mais próxima para receber cuidados médicos especializados.