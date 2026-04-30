01 de maio de 2026
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PROBLEMA

Cliente passa mal e aciona socorro no Burger King em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Repórter Aéreo SJC
Homem passou mal no Burger King
Homem passou mal no Burger King

Um cliente passou mal e precisou ser socorrido na noite desta quarta-feira (29) dentro de um Burger King localizado na Avenida JK, em São José dos Campos. Funcionários e outros clientes acionaram o serviço de emergência após o homem ser encontrado desacordado no interior do estabelecimento.

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Uma ambulância foi enviada ao local, e os paramédicos realizaram os primeiros atendimentos ainda dentro da lanchonete. Após ser estabilizado, o homem foi encaminhado para a unidade de saúde mais próxima para receber cuidados médicos especializados.

A movimentação das equipes de socorro chamou a atenção de pedestres e motoristas que passavam pela Avenida JK, além dos clientes que aguardavam no drive-thru da unidade. Após a retirada da vítima, o estabelecimento seguiu operando normalmente.

O estado de saúde do homem e as circunstâncias que levaram ao mal súbito não foram divulgados.

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