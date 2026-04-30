O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) formou maioria para rejeitar o novo recurso do deputado estadual Ortiz Junior (Republicanos) e manter a decisão do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) que cassou o mandato do parlamentar por infidelidade partidária.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A apelação está sendo analisada em sessão virtual, que se encerra nessa quinta-feira (30). Até agora, os quatro ministros que votaram se manifestaram contra o recurso. O voto do relator, André Mendonça, foi acompanhado por Floriano Marques, Cármen Lúcia e Antonio Carlos Ferreira. Ainda faltam votar três ministros: Estela Aranha, Nunes Marques e Ricardo Villas Bôas Cueva.