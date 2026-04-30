O sucesso de público de "Chaves: A Exposição", em São José dos Campos, garantiu a prorrogação da mostra até o dia 10 de maio.

Para celebrar, haverá ativações temáticas, incluindo uma ação com a dubladora Cecília Lemes e o "Chaves Day".

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Programação especial com a voz da Chiquinha