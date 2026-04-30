O sucesso de público de "Chaves: A Exposição", em São José dos Campos, garantiu a prorrogação da mostra até o dia 10 de maio.
Para celebrar, haverá ativações temáticas, incluindo uma ação com a dubladora Cecília Lemes e o "Chaves Day".
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Programação especial com a voz da Chiquinha
No dia 1º de maio, os fãs do seriado terão a oportunidade de participar de uma sessão especial no cinema do shopping, que contará com a presença de Cecília Lemes, dubladora da personagem Chiquinha no Brasil.
A abertura da sala de cinema do Kinoplex acontece às 9h com início da exibição de um episódio às 10h. Entre 10h30 e 11h30, a dubladora vai conversar com os fãs e compartilhar curiosidades e histórias dos bastidores. Após o bate-papo, os visitantes poderão participar de um meet & greet em frente à exposição.
A atividade é gratuita, mas está sujeita à lotação e exige pré-cadastro por meio do link disponível na biografia do Instagram oficial do shopping (@valesulshopping).
Ação Replay
Nos dias 5 e 7 de maio, visitantes que já passaram pela mostra poderão retornar pagando um ingresso promocional no valor de R$ 10, mediante a apresentação do ingresso anterior.
Chaves: A Exposição
A mostra reúne ambientes imersivos com cenários detalhados que transportam o visitante para dentro do famoso pátio da vila, além das casas do Seu Madruga e da Dona Florinda. A experiência resgata memórias afetivas para fãs de diferentes gerações.
O evento ocorre no Vale Sul Shopping, localizado na avenida Andrômeda, nº 227, Jardim Satélite, São José dos Campos.