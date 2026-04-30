01 de maio de 2026
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BALNEABILIDADE

Confira praias impróprias no Litoral Norte neste feriado

Por Da redação | Litoral Norte
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Cetesb
Litoral Norte tem 9 praias impróprias para banho
Litoral Norte tem 9 praias impróprias para banho

O Litoral Norte paulista tem nove praias classificadas como impróprias para banho neste feriado. Os trechos foram indicados por monitoramento da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) e estão sinalizados fisicamente com a bandeira vermelha, que alerta para a contaminação da água.

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Praias impróprias

  • Ubatuba: Rio Itamambuca e Itaguá
  • Caraguatatuba: Prainha, São Sebastião e São Francisco
  • Ilhabela: Viana, Perequê, Praia do Julião e Veloso

Recomendações de segurança

Banhistas devem estar atentos à sinalização e evitar o mar nas áreas indicadas. A água contaminada pode causar infecções gastrointestinais, doenças de pele e problemas oculares e de ouvido.

A recomendação é válida até o próximo dia 7 de maio, quando um novo boletim será divulgado.

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