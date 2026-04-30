O Litoral Norte paulista tem nove praias classificadas como impróprias para banho neste feriado. Os trechos foram indicados por monitoramento da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) e estão sinalizados fisicamente com a bandeira vermelha, que alerta para a contaminação da água.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Praias impróprias

Ubatuba: Rio Itamambuca e Itaguá

Caraguatatuba: Prainha, São Sebastião e São Francisco

Ilhabela: Viana, Perequê, Praia do Julião e Veloso

Recomendações de segurança

Banhistas devem estar atentos à sinalização e evitar o mar nas áreas indicadas. A água contaminada pode causar infecções gastrointestinais, doenças de pele e problemas oculares e de ouvido.