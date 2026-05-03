O Governo do Estado de São Paulo realiza o pagamento de quase R$ 1 bilhão em bônus para 188 mil profissionais da rede estadual de ensino. Este é o maior volume de recursos nos últimos 10 anos e tem como objetivo reconhecer o trabalho de professores, gestores e equipes escolares na melhoria do desempenho dos estudantes.
Bônus
O depósito do bônus acontece nesta quinta-feira (30) e faz parte da política de valorização da Seduc (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) com base nos resultados do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo). Na edição de 2025, as unidades estaduais atingiram a melhor média histórica em matemática no Ensino Fundamental, registrando avanços em todos os anos avaliados.
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A premiação é destinada aos servidores da Seduc-SP que alcançaram as metas individuais ou as metas das unidades de ensino. No total, 3.760 escolas atingiram a marca "ouro" no sistema de avaliação. O valor médio do pagamento ficou em R$ 5.066,89 por profissional.
Indicadores
Os resultados de 2025 indicaram melhora nas notas de todas as disciplinas em relação à prova de 2024. O aumento das médias levou ao aumento do valor total da bonificação e de servidores premiados. Este ano, 18% a mais de profissionais serão contemplados.
Saeb
Para este ano, os profissionais também poderão receber um segundo bônus, atrelado aos resultados do Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica) 2025. A premiação será voltada a professores de língua portuguesa e matemática dos 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio, além das equipes gestoras que cumprirem as metas da Seduc-SP.
A divulgação das médias da rede estadual está prevista para agosto, e o depósito para setembro.
Critérios de cálculo
O bônus é calculado com base nas notas dos estudantes em todas as séries e disciplinas avaliadas no Saresp, considerando a evolução da aprendizagem, a frequência e a participação dos alunos.
As metas por escola servem de base para o pagamento de profissionais como docentes dos anos iniciais, professores de disciplinas não avaliadas (como Educação Física e eletivas), gestores e quadro de apoio. Para professores de disciplinas avaliadas, a apuração é proporcional à carga horária.