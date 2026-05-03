O Governo do Estado de São Paulo realiza o pagamento de quase R$ 1 bilhão em bônus para 188 mil profissionais da rede estadual de ensino. Este é o maior volume de recursos nos últimos 10 anos e tem como objetivo reconhecer o trabalho de professores, gestores e equipes escolares na melhoria do desempenho dos estudantes.

Bônus

O depósito do bônus acontece nesta quinta-feira (30) e faz parte da política de valorização da Seduc (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) com base nos resultados do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo). Na edição de 2025, as unidades estaduais atingiram a melhor média histórica em matemática no Ensino Fundamental, registrando avanços em todos os anos avaliados.

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