A jovem atleta joseense Emanuelly Grillo, de 15 anos, segue ganhando destaque no cenário esportivo internacional. Representando São José dos Campos na seleção brasileira feminina de Flagfootbal (versão reduzida do rúgbi) da categoria sub-17, ela conquistou a medalha de bronze no campeonato continental realizado no Panamá, resultado que reforça seu talento e projeção na modalidade.

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Única representante da cidade na competição, Emanuelly mostrou desempenho consistente ao longo do torneio, enfrentando atletas de alto nível e garantindo lugar no pódio. A conquista no Panamá marca mais um passo importante na trajetória da esportista, que vem acumulando experiências em competições fora do país.