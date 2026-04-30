O São José Futsal visita o Joinville na tarde desta sexta-feira (1), a partir das 18h, no Centreventos Cau Hansen, em Joinville, pela quarta rodada da primeira fase da LNF (Liga Nacional de Futsal) de 2026.

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E o time da região, sob comando do técnico Gabriel Oliveira, entra em quadra altamente pressionado. Afinal de contas, em três jogos, ainda não sabe o que é vencer e soma apenas um ponto, que conquistou no empate por 2 a 2 com o Santo André, em casa, na rodada passada.