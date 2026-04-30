O São José Futsal visita o Joinville na tarde desta sexta-feira (1), a partir das 18h, no Centreventos Cau Hansen, em Joinville, pela quarta rodada da primeira fase da LNF (Liga Nacional de Futsal) de 2026.
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E o time da região, sob comando do técnico Gabriel Oliveira, entra em quadra altamente pressionado. Afinal de contas, em três jogos, ainda não sabe o que é vencer e soma apenas um ponto, que conquistou no empate por 2 a 2 com o Santo André, em casa, na rodada passada.
Para complicar ainda mais, o São José terá pela frente um rival embalado por três vitórias e todas por goleadas nas primeiras três rodadas. A mais recente, em casa, foi um 5 a 0 sobre o Pato Futsal.
Na última segunda-feira (27), a equipe da região também foi eliminada na Copa LNF, quando levou 6 a 4 do Velez Camaquã, na casa do adversário.
Neste momento, o São José está em penúltimo na Liga Nacional, em 15º lugar, à frente apenas do Marreco, que perdeu todos os jogos.