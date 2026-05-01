01 de maio de 2026
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FATALIDADE

Jorge morreu atropelado na Dutra empurrando a bicicleta no Vale

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Vítima levava bicicleta pela via quando foi atingida
Vítima levava bicicleta pela via quando foi atingida

Jorge Nascimento, de 62 anos, morreu após ser atropelado por um caminhão na Rodovia Presidente Dutra, no km 56,6, em Lorena (SP).

O acidente fatal ocorreu na madrugada desta quinta-feira (30).

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O acidente

Segundo o boletim de ocorrência, ele estava empurrando uma bicicleta no sentido Rio de Janeiro quando foi atingido e veio a óbito no local.

O motorista do caminhão afirmou que não conseguiu evitar o atropelamento, pois uma carreta também estava na via no momento em que Jorge apareceu empurrando a bicicleta.

Registro

O caso foi apresentado na delegacia de Lorena e registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor. A ocorrência segue sob investigação.

A bicicleta da vítima, de cor amarela e sem marca, foi apreendida. Também foi recolhido um pequeno frasco com uma substância que aparentava ser crack. Nenhum familiar havia comparecido até o momento do registro da ocorrência.

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