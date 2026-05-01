Jorge Nascimento, de 62 anos, morreu após ser atropelado por um caminhão na Rodovia Presidente Dutra, no km 56,6, em Lorena (SP).

O acidente fatal ocorreu na madrugada desta quinta-feira (30).

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O acidente