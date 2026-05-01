Jorge Nascimento, de 62 anos, morreu após ser atropelado por um caminhão na Rodovia Presidente Dutra, no km 56,6, em Lorena (SP).
O acidente fatal ocorreu na madrugada desta quinta-feira (30).
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O acidente
Segundo o boletim de ocorrência, ele estava empurrando uma bicicleta no sentido Rio de Janeiro quando foi atingido e veio a óbito no local.
O motorista do caminhão afirmou que não conseguiu evitar o atropelamento, pois uma carreta também estava na via no momento em que Jorge apareceu empurrando a bicicleta.
Registro
O caso foi apresentado na delegacia de Lorena e registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor. A ocorrência segue sob investigação.
A bicicleta da vítima, de cor amarela e sem marca, foi apreendida. Também foi recolhido um pequeno frasco com uma substância que aparentava ser crack. Nenhum familiar havia comparecido até o momento do registro da ocorrência.