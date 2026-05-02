Uma operação integrada das forças de segurança de Taubaté resultou na prisão de 18 pessoas envolvidas com tráfico de drogas, associação criminosa, porte irregular de arma de fogo e homicídios.
Batizada de "Operação Brooklin", a ação foi deflagrada na manhã de quarta-feira (29) pelo DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais) de Taubaté com o apoio de diversas corporações para cumprir 40 mandados de busca e 20 mandados de prisão temporária expedidos pela Justiça.
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Apreensões
Foram apreendidas duas armas de fogo, diversas munições, grande quantidade de entorpecentes, balança de precisão, diversos celulares e mais de R$ 5.000 em notas trocadas.
Origem da Operação Brooklin e desdobramentos
As investigações tiveram início após o homicídio de um membro do PCC conhecido como"Irmão Quadrado",no bairro Água Quente.
O trabalho de inteligência policial revelou que o assassinato foi motivado por disputas pelo controle do tráfico de drogas na região conhecida como Brooklin, localizada no bairro Hércules Masson.
Prisões
Ao todo, 17 pessoas foram detidas diretamente durante a operação. Adicionalmente, dois investigados que já estavam reclusos no sistema prisional tiveram seus mandados cumpridos no próprio local. Um dos presos, além do mandado de prisão temporária, também era procurado por um mandado de prisão cível.
Um dos alvos, considerado foragido, estava escondido no município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Equipes da Polícia Civil fluminense tentaram cumprir o mandado, mas a operação foi suspensa após os policiais encontrarem barricadas e entrarem em confronto, inviabilizando a prisão no local.
Força-tarefa integrada
A operação contou com a participação do DEIC de Taubaté, subordinado ao DEINTER-1 (Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior) e da Delegacia Seccional de Polícia de Taubaté, com apoio da Força Tática da Polícia Militar, do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) e das Guardas Civis Municipais de Taubaté e Pindamonhangaba.
Próximos passos
As investigações continuam para identificar outros envolvidos no tráfico de drogas e esclarecer totalmente a relação entre os crimes de tráfico e os homicídios dolosos ocorridos na região.