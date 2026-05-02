Uma operação integrada das forças de segurança de Taubaté resultou na prisão de 18 pessoas envolvidas com tráfico de drogas, associação criminosa, porte irregular de arma de fogo e homicídios.

Batizada de "Operação Brooklin", a ação foi deflagrada na manhã de quarta-feira (29) pelo DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais) de Taubaté com o apoio de diversas corporações para cumprir 40 mandados de busca e 20 mandados de prisão temporária expedidos pela Justiça.

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