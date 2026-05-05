V.K.B.P., de 19 anos, foi vítima de disparo de arma de fogo na região da cabeça enquanto conversava em via pública.
O crime ocorreu na noite de quarta-feira (29), por volta das 23h40, na Rodovia Oswaldo Cruz, no bairro Mato Dentro, em Ubatuba. Após ser alvejado, ele foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar, onde permaneceu internado.
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O crime
Segundo relatos de testemunhas prestados na delegacia onde o caso foi registrado, a vítima conversava com duas pessoas em motocicletas. Um deles, sem motivo aparente, sacou uma arma de fogo e efetuou o disparo contra a cabeça do jovem.
Não foi presenciado qualquer desentendimento no momento do crime. Ainda não é possível informar se existia desavença anterior. De acordo com o boletim de ocorrência, o autor dos disparos seria conhecido da vítima.
Socorro médico e investigações
O jovem deu entrada para atendimento no hospital local e um funcionário acionou a polícia, por volta de 1h28, já na quinta-feira (30). A ocorrência foi classificada como crime tentado de homicídio com autoria desconhecida.
O caso segue sob investigação para identificar os culpados e as motivações do ocorrido.