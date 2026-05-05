V.K.B.P., de 19 anos, foi vítima de disparo de arma de fogo na região da cabeça enquanto conversava em via pública.

O crime ocorreu na noite de quarta-feira (29), por volta das 23h40, na Rodovia Oswaldo Cruz, no bairro Mato Dentro, em Ubatuba. Após ser alvejado, ele foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar, onde permaneceu internado.

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O crime