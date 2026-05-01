01 de maio de 2026
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INVESTIGAÇÕES

Marcos pode ter sido morto a pedradas em Pinda, diz polícia

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Marcos Vinicius da Silva, 31 anos
Marcos Vinicius da Silva, 31 anos

Um homem identificado como Marcos Vinicius da Silva, de 31 anos, foi encontrado morto na rua Roma, no bairro Jardim Eloyna, em Pindamonhangaba. Investigações apuram se pedras encontradas próximas ao corpo foram usadas para provocar a morte. Ele apresentava lesões na região da cabeça.

Ocorrência

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime ocorreu na noite desta terça-feira (29), por volta das 22h.

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Ao ser acionada, uma equipe policial encontrou a vítima caída na via pública, já sem vida e coberta por uma manta térmica do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Óbito

Os socorristas constataram o óbito e verificaram lesões na região da cabeça da vítima. Próximo ao corpo, as autoridades localizaram duas pedras que podem ter sido utilizadas na agressão e provocado a morte.

Investigações

Até o momento da elaboração do boletim, nenhuma testemunha do crime havia sido localizada.

O caso foi registrado como homicídio e segue sendo investigado.

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