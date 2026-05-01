Um homem identificado como Marcos Vinicius da Silva, de 31 anos, foi encontrado morto na rua Roma, no bairro Jardim Eloyna, em Pindamonhangaba. Investigações apuram se pedras encontradas próximas ao corpo foram usadas para provocar a morte. Ele apresentava lesões na região da cabeça.

Ocorrência

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime ocorreu na noite desta terça-feira (29), por volta das 22h.

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