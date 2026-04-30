Uma criança de 12 anos foi testemunha do homicídio do próprio irmão no bairro Triângulo, em Pindamonhangaba.

O caso foi registrado na noite da última quarta-feira (29). A vítima foi identificada como Victor Juan Alencar Marcondes Oliveira, de 19 anos.

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O Crime