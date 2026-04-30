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HOMICÍDIO

Criança de 12 anos vê irmão ser morto a tiros em Pindamonhangaba

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Victor Juan Alencar Marcondes Oliveira, de 19 anos, foi morto a tiros em Pindamonhangaba
Victor Juan Alencar Marcondes Oliveira, de 19 anos, foi morto a tiros em Pindamonhangaba

Uma criança de 12 anos foi testemunha do homicídio do próprio irmão no bairro Triângulo, em Pindamonhangaba.

O caso foi registrado na noite da última quarta-feira (29). A vítima foi identificada como Victor Juan Alencar Marcondes Oliveira, de 19 anos.

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O Crime

Testemunhas relataram que o jovem andava de bicicleta pela Rua das Andorinhas, próximo a uma adega, por volta das 22h20.

Dois veículos, uma VW Parati de cor branca e um GM Celta de cor prata, passaram pela via e efetuaram diversos disparos e fugiram. Victor morreu no local sendo alvejado na região da cabeça. O irmão da vítima, de 12 anos, presenciou o crime.

Investigação

O local foi preservado para perícia. Foram encontradas cápsulas deflagradas e, no bolso da calça da vítima, dois eppendorfs contendo pó branco (aparentando ser cocaína). As circunstâncias e as motivações do crime seguem em investigação.

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