Uma criança de 12 anos foi testemunha do homicídio do próprio irmão no bairro Triângulo, em Pindamonhangaba.
O caso foi registrado na noite da última quarta-feira (29). A vítima foi identificada como Victor Juan Alencar Marcondes Oliveira, de 19 anos.
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O Crime
Testemunhas relataram que o jovem andava de bicicleta pela Rua das Andorinhas, próximo a uma adega, por volta das 22h20.
Dois veículos, uma VW Parati de cor branca e um GM Celta de cor prata, passaram pela via e efetuaram diversos disparos e fugiram. Victor morreu no local sendo alvejado na região da cabeça. O irmão da vítima, de 12 anos, presenciou o crime.
Investigação
O local foi preservado para perícia. Foram encontradas cápsulas deflagradas e, no bolso da calça da vítima, dois eppendorfs contendo pó branco (aparentando ser cocaína). As circunstâncias e as motivações do crime seguem em investigação.