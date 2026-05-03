O ator e dramaturgo Mouhamed Harfouch traz para São José dos Campos seu premiado espetáculo “Meu Remédio”.

A apresentação acontece neste sábado (2), às 20h, no Teatro Colinas, em uma sessão única que promete emocionar o público com uma mistura de humor, música ao vivo e reflexões autobiográficas.

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Meu Remédio