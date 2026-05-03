O ator e dramaturgo Mouhamed Harfouch traz para São José dos Campos seu premiado espetáculo “Meu Remédio”.
A apresentação acontece neste sábado (2), às 20h, no Teatro Colinas, em uma sessão única que promete emocionar o público com uma mistura de humor, música ao vivo e reflexões autobiográficas.
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Meu Remédio
Vencedor do Prêmio FITA na categoria Melhor Dramaturgia e do Prêmio Arcanjo de Teatro Solo, o espetáculo chega à sua segunda temporada paulista sob a direção de João Fonseca.
A peça nasceu do desejo de Harfouch de investigar sua própria trajetória e a relação com seu nome. O texto começou a ser rascunhado durante as gravações da novela “Órfãos da Terra”, quando o ator se reaproximou de suas raízes.
No palco, ele resgata memórias da infância e juventude, a herança síria paterna e a ascendência portuguesa materna no Brasil. “Um nome nunca é só um nome”, afirma Harfouch em cena, destacando que aceitar quem se é pode ser o maior dos remédios.
Ingressos
Os ingressos para o espetáculo custam de R$ 70 a R$ 140. A classificação etária da peça é de 10 anos.
O teatro fica na avenida São João, 2.000, no Jardim das Colinas, em São José dos Campos.