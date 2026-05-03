03 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TEATRO

Mouhamed Harfouch apresenta 'Meu Remédio' em sessão única em SJC

Por Luyse Camargo | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Mouhamed Harfouch se apresenta em São José dos Campos
Mouhamed Harfouch se apresenta em São José dos Campos

O ator e dramaturgo Mouhamed Harfouch traz para São José dos Campos seu premiado espetáculo “Meu Remédio”.

A apresentação acontece neste sábado (2), às 20h, no Teatro Colinas, em uma sessão única que promete emocionar o público com uma mistura de humor, música ao vivo e reflexões autobiográficas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Meu Remédio

Vencedor do Prêmio FITA na categoria Melhor Dramaturgia e do Prêmio Arcanjo de Teatro Solo, o espetáculo chega à sua segunda temporada paulista sob a direção de João Fonseca.

A peça nasceu do desejo de Harfouch de investigar sua própria trajetória e a relação com seu nome. O texto começou a ser rascunhado durante as gravações da novela “Órfãos da Terra”, quando o ator se reaproximou de suas raízes.

No palco, ele resgata memórias da infância e juventude, a herança síria paterna e a ascendência portuguesa materna no Brasil. “Um nome nunca é só um nome”, afirma Harfouch em cena, destacando que aceitar quem se é pode ser o maior dos remédios.

Ingressos

Os ingressos para o espetáculo custam de R$ 70 a R$ 140. A classificação etária da peça é de 10 anos.

O teatro fica na avenida São João, 2.000, no Jardim das Colinas, em São José dos Campos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários