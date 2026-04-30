

Um homem foi preso transportando 4.653 porções de drogas em uma bolsa em Igaratá. A prisão ocorreu por volta das 19h40 de quarta-feira (29), no km 26 da Rodovia Dom Pedro 1º (SP-065).

Policiais da 3ª Cia. do 6º BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) realizaram a abordagem quando o suspeito trafegava em uma motocicleta.

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