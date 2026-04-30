01 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FLAGRANTE

Homem leva 4.653 porções de drogas na bolsa e é preso na SP-055

Por Da redação | Igaratá
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM
Apreensões em Igaratá
Apreensões em Igaratá


Um homem foi preso transportando 4.653 porções de drogas em uma bolsa em Igaratá. A prisão ocorreu por volta das 19h40 de quarta-feira (29), no km 26 da Rodovia Dom Pedro 1º (SP-065).

Policiais da 3ª Cia. do 6º BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) realizaram a abordagem quando o suspeito trafegava em uma motocicleta.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante a vistoria, a equipe localizou uma bolsa de transporte contendo 3,626 kg de haxixe e 1,027 kg de skunk, além de dinheiro em espécie e aparelhos celulares.

Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários