Um homem foi preso transportando 4.653 porções de drogas em uma bolsa em Igaratá. A prisão ocorreu por volta das 19h40 de quarta-feira (29), no km 26 da Rodovia Dom Pedro 1º (SP-065).
Policiais da 3ª Cia. do 6º BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) realizaram a abordagem quando o suspeito trafegava em uma motocicleta.
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Durante a vistoria, a equipe localizou uma bolsa de transporte contendo 3,626 kg de haxixe e 1,027 kg de skunk, além de dinheiro em espécie e aparelhos celulares.
Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu à disposição da Justiça.