Em ação da Operação Brooklin, policiais do Grupo de Pronta Resposta do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) cumpriram um mandado de busca e prisão temporária contra um adolescente em Taubaté.
O menor, acusado de tráfico de drogas no bairro Jardim Ana Rosa, foi apreendido por volta das 6h de quarta-feira (29).
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A Operação Brooklin foi uma grande ação policial deflagrada e conduzida pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté, com apoio da Polícia Militar e de Guardas Civis, visando desarticular o tráfico de drogas em regiões do Vale do Paraíba.
Durante a operação, 17 pessoas foram detidas, além da apreensão de armas e grande quantidade de drogas.