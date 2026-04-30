Em ação da Operação Brooklin, policiais do Grupo de Pronta Resposta do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) cumpriram um mandado de busca e prisão temporária contra um adolescente em Taubaté.

O menor, acusado de tráfico de drogas no bairro Jardim Ana Rosa, foi apreendido por volta das 6h de quarta-feira (29).

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