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Adolescente é alvo da Operação Brooklin em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Em ação da Operação Brooklin, policiais do Grupo de Pronta Resposta do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) cumpriram um mandado de busca e prisão temporária contra um adolescente em Taubaté.

O menor, acusado de tráfico de drogas no bairro Jardim Ana Rosa, foi apreendido  por volta das 6h de quarta-feira (29).

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A Operação Brooklin foi uma grande ação policial deflagrada e conduzida pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté, com apoio da Polícia Militar e de Guardas Civis, visando desarticular o tráfico de drogas em regiões do Vale do Paraíba.

Durante a operação, 17 pessoas foram detidas, além da apreensão de armas e grande quantidade de drogas.

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