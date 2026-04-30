O DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo) inicia nesta quinta-feira (30) uma operação especial para o feriado do Dia do Trabalho, mobilizando 1,4 mil colaboradores e 310 veículos de apoio.
A expectativa é de que o fluxo nas rodovias estaduais seja 7,3% superior ao registrado em 2025, totalizando mais de 14,8 milhões de veículos em circulação até o próximo domingo (3).
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Movimento intenso
A maior movimentação está concentrada na Rodovia Rio-Santos, com destaque para os trechos de Caraguatatuba e Bertioga, que juntos devem receber mais de 250 mil motoristas.
Já na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga Taubaté, no Vale do Paraíba, a Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, são aguardados 133,7 mil veículos.
Para garantir a fluidez, o DER-SP utilizará faixas reversíveis e liberação controlada de acostamentos em pontos estratégicos.
Ações previstas
A operação voltada à otimização do fluxo viário e à redução de riscos aos usuários inclui monitoramento do tráfego em trechos críticos, liberação controlada do acostamento em locais de alta demanda, implementação de faixas reversíveis, além de desvios operacionais e pontos de controle de acesso.
Veículos do órgão e guinchos estarão à disposição em pontos estratégicos, bem como viaturas de combate a incêndios e equipamentos para emergências, visando o menor tempo de resposta em caso de ocorrências.
Recomendações
O órgão recomenda que os usuários planejem o deslocamento para os períodos de menor fluxo, que ocorrem durante a madrugada e o início da manhã.
Em situações de emergência, o acionamento gratuito pode ser feito pelo telefone 0800 055 5510.