O DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo) inicia nesta quinta-feira (30) uma operação especial para o feriado do Dia do Trabalho, mobilizando 1,4 mil colaboradores e 310 veículos de apoio.

A expectativa é de que o fluxo nas rodovias estaduais seja 7,3% superior ao registrado em 2025, totalizando mais de 14,8 milhões de veículos em circulação até o próximo domingo (3).

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Movimento intenso