01 de maio de 2026
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1º DE MAIO

DER estima 14,8 milhões de veículos nas rodovias de SP no feriado

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/DER-SP
Rodovias paulistas terão tráfego intenso durante o feriado prolongado
Rodovias paulistas terão tráfego intenso durante o feriado prolongado

O DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo) inicia nesta quinta-feira (30) uma operação especial para o feriado do Dia do Trabalho, mobilizando 1,4 mil colaboradores e 310 veículos de apoio.

A expectativa é de que o fluxo nas rodovias estaduais seja 7,3% superior ao registrado em 2025, totalizando mais de 14,8 milhões de veículos em circulação até o próximo domingo (3).

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Movimento intenso

A maior movimentação está concentrada na Rodovia Rio-Santos, com destaque para os trechos de Caraguatatuba e Bertioga, que juntos devem receber mais de 250 mil motoristas.

Já na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga Taubaté, no Vale do Paraíba, a Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, são aguardados 133,7 mil veículos.

Para garantir a fluidez, o DER-SP utilizará faixas reversíveis e liberação controlada de acostamentos em pontos estratégicos.

Ações previstas

A operação voltada à otimização do fluxo viário e à redução de riscos aos usuários inclui monitoramento do tráfego em trechos críticos, liberação controlada do acostamento em locais de alta demanda, implementação de faixas reversíveis, além de desvios operacionais e pontos de controle de acesso.

Veículos do órgão e guinchos estarão à disposição em pontos estratégicos, bem como viaturas de combate a incêndios e equipamentos para emergências, visando o menor tempo de resposta em caso de ocorrências.

Recomendações

O órgão recomenda que os usuários planejem o deslocamento para os períodos de menor fluxo, que ocorrem durante a madrugada e o início da manhã.

Em situações de emergência, o acionamento gratuito pode ser feito pelo telefone 0800 055 5510.

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