Noite violenta: dois homicídios foram registrados em apenas 20 minutos em Pindamonhangaba na noite desta quarta-feira (29). Os crimes aconteceram nos bairros Jardim Eloyna e Triângulo, com dinâmicas distintas. Uma vítima foi encontrada com lesões na cabeça e outra executada a tiros. A Polícia Civil investiga os casos.
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A primeira ocorrência foi registrada por volta das 22h, na rua Romã, no Jardim Eloyna. A vítima, identificada como Marcos Vinicius da Silva, de 31 anos, foi encontrada caída em via pública. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas, ao chegar, constatou que o homem já estava sem vida.
De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo apresentava lesões na cabeça. Próximo à vítima, foram localizadas duas pedras que podem ter sido utilizadas na agressão. Até o momento, não há testemunhas identificadas, e a motivação do crime ainda é desconhecida. A perícia esteve no local e realizou os levantamentos iniciais antes da remoção do corpo.
Jovem é morto com tiro na cabeça
Cerca de 20 minutos depois, por volta das 22h20, um segundo homicídio foi registrado na rua das Andorinhas, no bairro Triângulo. A vítima foi identificada como Victor Juan Alencar Marcondes Oliveira, de 19 anos.
Segundo a Polícia Militar, o jovem estava de bicicleta quando dois veículos (um VW Parati branco e um GM Celta prata) passaram pelo local. Ocupantes dos carros efetuaram diversos disparos e fugiram em seguida. A vítima foi atingida e morreu no local.
O boletim aponta que o irmão da vítima, de 12 anos, presenciou o crime. Cápsulas deflagradas foram encontradas no chão e recolhidas para análise pericial. No bolso da vítima, a polícia também localizou dois pinos com substância semelhante à cocaína, que será submetida a exame técnico.
Polícia investiga os assassinatos
A Polícia Civil investiga os dois casos e busca imagens de câmeras de segurança, testemunhas e outras evidências que possam ajudar a identificar os autores e esclarecer as motivações. Até o momento, não há informações sobre suspeitos presos.
Apesar de terem ocorrido na mesma noite, os crimes apresentam características distintas. No Jardim Eloyna, a vítima foi encontrada com sinais de agressão física. Já no Triângulo, o homicídio foi cometido com disparos de arma de fogo efetuados a partir de veículos em movimento.