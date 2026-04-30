Noite violenta: dois homicídios foram registrados em apenas 20 minutos em Pindamonhangaba na noite desta quarta-feira (29). Os crimes aconteceram nos bairros Jardim Eloyna e Triângulo, com dinâmicas distintas. Uma vítima foi encontrada com lesões na cabeça e outra executada a tiros. A Polícia Civil investiga os casos.

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A primeira ocorrência foi registrada por volta das 22h, na rua Romã, no Jardim Eloyna. A vítima, identificada como Marcos Vinicius da Silva, de 31 anos, foi encontrada caída em via pública. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas, ao chegar, constatou que o homem já estava sem vida.