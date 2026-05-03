Durante o mês de maio, o Sesc São José dos Campos promove uma mostra audiovisual dedicada ao cinema nacional. Na programação, quatro produções exploram temas como busca por identidade, relações familiares, desigualdade social e a força de mulheres especiais. As sessões são gratuitas e ocorrem sempre às 18h, no auditório da unidade.
Agenda de filmes
A agenda começa no dia 3 de maio com o drama "Malu" (2023). Sob a direção de Pedro Freire, o filme retrata o caos existencial de uma mulher de meia-idade que lida com um passado glorioso enquanto enfrenta uma relação complexa com sua mãe e sua filha.
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No dia 10 de maio, será exibido "Suçuarana" (2024). A obra de Clarissa Campolina e Sérgio Borges acompanha a jornada de Dora por territórios devastados pela mineração em busca de uma terra mítica de pertencimento. O longa utiliza o cenário de ruínas para discutir destinos e coletividade.
A música e a realidade das periferias estão na obra do dia 17 de maio. O filme exibido é "Antônia" (2006). Dirigido por Tata Amaral, narra a luta de quatro amigas paulistanas que tentam vencer no mundo da música em meio ao machismo e à pobreza.
Encerrando a programação, no dia 24 de maio, o público poderá conferir "Que Horas Ela Volta?" (2015). Estrelado por Regina Casé e dirigido por Anna Muylaert, o longa premiado internacionalmente discute as tensões de classe e a rigidez dos papéis sociais no Brasil através do reencontro de uma babá com sua filha.
Sessões de cinema
As exibições acontecem no auditório do Sesc São José dos Campos sempre às 18h, com entrada gratuita mediante retirada antecipada de ingressos.
A retirada deve ser feita no dia de cada sessão, a partir das 16h30 para quem possui credencial plena e às 17h para o público em geral.
Informações: sescsp.org.br/sjcampos ou pelas redes sociais (@sescsjcampos).
O sesc fica na avenida Adhemar de Barros, 999, Jardim São Dimas, São José dos Campos.