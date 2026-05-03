Durante o mês de maio, o Sesc São José dos Campos promove uma mostra audiovisual dedicada ao cinema nacional. Na programação, quatro produções exploram temas como busca por identidade, relações familiares, desigualdade social e a força de mulheres especiais. As sessões são gratuitas e ocorrem sempre às 18h, no auditório da unidade.

Agenda de filmes

A agenda começa no dia 3 de maio com o drama "Malu" (2023). Sob a direção de Pedro Freire, o filme retrata o caos existencial de uma mulher de meia-idade que lida com um passado glorioso enquanto enfrenta uma relação complexa com sua mãe e sua filha.

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