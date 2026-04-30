A Concessionária Tamoios espera que 158 mil veículos trafeguem pela Rodovia Tamoios durante o feriado prolongado do Dia do Trabalhador. O fluxo intenso está previsto para o período entre os dias 30 de abril, do interior ao litoral, e 4 de maio de 2026, no trajeto de volta.

A demanda mobiliza equipes de apoio em operação especial, além de reforço na sinalização em todo o trecho.

Operação especial

Para garantir a fluidez do tráfego, a concessionária suspendeu as obras e as manutenções noturnas nos túneis até o dia 3 de maio. Além disso, guinchos extras e a "Operação Papa Filas" nos pedágios estarão de prontidão para minimizar atrasos.