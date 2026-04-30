01 de maio de 2026
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OPERAÇÃO ESPECIAL

158 mil veículos devem passar pela Tamoios durante o feriado

Por Da redação | Litoral Norte
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Tamoios
158 mil veículos devem passar pela Tamoios durante o feriado
158 mil veículos devem passar pela Tamoios durante o feriado

A Concessionária Tamoios espera que 158 mil veículos trafeguem pela Rodovia Tamoios durante o feriado prolongado do Dia do Trabalhador. O fluxo intenso está previsto para o período entre os dias 30 de abril, do interior ao litoral, e 4 de maio de 2026, no trajeto de volta.

A demanda mobiliza equipes de apoio em operação especial, além de reforço na sinalização em todo o trecho.

Operação especial

Para garantir a fluidez do tráfego, a concessionária suspendeu as obras e as manutenções noturnas nos túneis até o dia 3 de maio. Além disso, guinchos extras e a "Operação Papa Filas" nos pedágios estarão de prontidão para minimizar atrasos.

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Horários de pico

Os motoristas devem evitar os períodos de maior concentração para garantir uma viagem mais tranquila:

  • Ida (Litoral): Quinta-feira (30), a partir das 16h; e sexta-feira (01), das 6h às 14h.

Volta (SJC): Domingo (03), a partir das 10h; e segunda-feira (04), das 6h às 12h.

Pedágio/Free Flow

A concessionária reforça que o Free Flow (pedágio eletrônico) já opera no km 13,5 do Contorno Sul, com tarifa de R$ 5,50. Com uso da TAG a cobrança é automática. Sem a TAG o motorista deve realizar o pagamento em até 15 dias pelo site freeflowtamoios.com.br ou pelo App Tamoios para evitar multas.

Segurança

Em caso de congestionamento extremo nos acessos a São Sebastião ou Ubatuba (trechos fora da concessão), a Tamoios poderá reter o fluxo antes da entrada dos túneis. A medida visa evitar que os motoristas permaneçam parados dentro das galerias, priorizando a segurança e a ventilação do local.

Em emergências, o motorista deve acionar o 0800 545 0000 ou utilizar o Botão SOS do Aplicativo Tamoios.

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