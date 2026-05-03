03 de maio de 2026
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PERIGO EM JACAREÍ

PRF flagra condutor irregular levando carga perigosa na Dutra

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação PRF
Baterias de íon-lítio foram apreendidas até que aconteça a regularização
Baterias de íon-lítio foram apreendidas até que aconteça a regularização

Uma ação de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal flagrou um motorista sem curso para transporte de cargas perigosas, levando baterias de íon-lítio sem documentação na Rodovia Presidente Dutra, km 165, trecho de Jacareí. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (29) e resultou em autuação e retenção do veículo e da carga.

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As baterias são consideradas produtos perigosos e com alto risco à segurança viária, demandando regras rígidas para o seu transporte, conforme regulamento da ANTT. Além da omissão fiscal, o condutor não possuía curso especializado para transporte de produtos perigosos.

Condutor e veículo foram autuados, e o automóvel permaneceu retido até sua regularização.

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