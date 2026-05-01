A concessionária RioSP projeta movimento intenso nas rodovias Via Dutra (BR-116) e Rio-Santos (BR-101) durante o feriado prolongado do Dia do Trabalhador.
Entre os dias 30 de abril e 4 de maio, a estimativa é de que 2.064.847 veículos circulem pelas duas principais ligações entre São Paulo e Rio de Janeiro.
Tráfego intenso
Na Via Dutra, o maior volume deve ser registrado já nesta quarta-feira (30), véspera do feriado, com a previsão de 450 mil veículos.
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Na Via Dutra, o maior volume deve ser registrado já nesta quarta-feira (30), véspera do feriado, com a previsão de 450 mil veículos. No retorno, na segunda-feira (4), são esperados outros 400 mil automóveis.
Já na Rio-Santos, rota de acesso ao Litoral Norte paulista e à Costa Verde fluminense, a expectativa é de 50 mil veículos no primeiro dia de folga e cerca de 46 mil no encerramento do feriado. O pico de tráfego é esperado para o período entre 10h e 17h, tanto na saída quanto no retorno do feriado.
Pedágio Eletrônico e atendimento
Para quem trafega pela Rio-Santos, a concessionária reforça o funcionamento do sistema Free Flow. Motoristas sem a tag de pagamento automático devem efetuar o pagamento da tarifa em até 15 dias para evitar multas.
Os canais disponíveis incluem o site oficial, o aplicativo Motiva Rodovias e totens de autoatendimento nas bases de Ubatuba, Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba. Informações atualizadas sobre o tráfego podem ser obtidas pelo telefone 0800 017 35 36.
Obras e detonações
Motoristas devem ficar atentos ao cronograma de obras na Serra das Araras. As detonações de rochas para a construção das novas pistas continuam até quinta-feira (1º), sempre das 13h às 15h, com fechamento total da pista sentido São Paulo no km 225.
Na sexta-feira (2) e no sábado (3), as atividades de detonação serão suspensas para facilitar o fluxo, mas a atenção à sinalização deve ser redobrada nos trechos em obras.