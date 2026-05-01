A concessionária RioSP projeta movimento intenso nas rodovias Via Dutra (BR-116) e Rio-Santos (BR-101) durante o feriado prolongado do Dia do Trabalhador.

Entre os dias 30 de abril e 4 de maio, a estimativa é de que 2.064.847 veículos circulem pelas duas principais ligações entre São Paulo e Rio de Janeiro.

Tráfego intenso

Na Via Dutra, o maior volume deve ser registrado já nesta quarta-feira (30), véspera do feriado, com a previsão de 450 mil veículos.