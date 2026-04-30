Um acidente na Rodovia Tamoios envolveu um automóvel de passeio e um ônibus que transportava 30 passageiros.
A ocorrência, por volta das 14h40 desta quarta-feira (29), foi registrada em uma curva acentuada no km 78 da rodovia, trecho de pista dupla em Paraibuna, sentido litoral. Os passageiros e os condutores não se feriram.
O acidente
O motorista de um GM Prisma trafegava no sentido sul quando perdeu a visibilidade lateral ao realizar a curva, atingindo a lateral de um ônibus Mercedes-Benz Marcopolo que seguia na mesma direção. A colisão causou apenas danos materiais e não comprometeu a mecânica do ônibus, que foi liberado para seguir viagem logo após o atendimento da ocorrência.
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A Polícia Rodoviária acompanhou a situação e, durante o atendimento, apenas o acostamento do sentido sul precisou ser interditado por 20 minutos, sendo totalmente liberado às 15h.
O fluxo de veículos na Rodovia Tamoios não sofreu retenções ou congestionamentos em decorrência da batida, mantendo a fluidez normal para os usuários que trafegavam pela região no final da tarde.