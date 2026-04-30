Um acidente na Rodovia Tamoios envolveu um automóvel de passeio e um ônibus que transportava 30 passageiros.

A ocorrência, por volta das 14h40 desta quarta-feira (29), foi registrada em uma curva acentuada no km 78 da rodovia, trecho de pista dupla em Paraibuna, sentido litoral. Os passageiros e os condutores não se feriram.

O acidente

O motorista de um GM Prisma trafegava no sentido sul quando perdeu a visibilidade lateral ao realizar a curva, atingindo a lateral de um ônibus Mercedes-Benz Marcopolo que seguia na mesma direção. A colisão causou apenas danos materiais e não comprometeu a mecânica do ônibus, que foi liberado para seguir viagem logo após o atendimento da ocorrência.