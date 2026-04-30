01 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
OPORTUNIDADE

Assaí Atacadista abre 50 vagas de emprego em São José; Confira

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Assaí Atacadista
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

O Assaí Atacadista tem 50 novas vagas de emprego em aberto para suas unidades em São José dos Campos. As oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade e experiência, incluindo vagas para profissionais efetivos e jovens aprendizes.

A rede possui mais de 50 anos de tradição e conta com um quadro de 90 mil colaboradores em todo o país.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As vagas estão distribuídas em diversas funções operacionais e de atendimento. Confira as principais áreas com posições abertas:

  • Operacional: Operador(a) de Loja (diversos níveis), Operador de Caixa e Empacotador(a).

  • Especializado: Açougueiro(a), Auxiliar de Açougue, Padeiro(a) e Atendente de Cafeteria/Padaria.

Suporte: Auxiliar de Cozinha para refeitório e Operador de Loja (Triagem).

Diversidade e Cultura

A empresa é reconhecida pelo ranking Great Place to Work (GPTW) como uma das melhores empresas para trabalhar no varejo e também é signatária do Movimento Mulher 360, da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial e do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+.

Como se Candidatar

Os interessados devem realizar o cadastro online através do portal de carreiras da empresa (Gupy).

Caso o candidato não encontre uma função específica de seu interesse no momento, a rede também permite a inscrição em seu Banco de Talentos para futuras oportunidades.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários