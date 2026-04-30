O Assaí Atacadista tem 50 novas vagas de emprego em aberto para suas unidades em São José dos Campos. As oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade e experiência, incluindo vagas para profissionais efetivos e jovens aprendizes.

A rede possui mais de 50 anos de tradição e conta com um quadro de 90 mil colaboradores em todo o país.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp