O Assaí Atacadista tem 50 novas vagas de emprego em aberto para suas unidades em São José dos Campos. As oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade e experiência, incluindo vagas para profissionais efetivos e jovens aprendizes.
A rede possui mais de 50 anos de tradição e conta com um quadro de 90 mil colaboradores em todo o país.
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As vagas estão distribuídas em diversas funções operacionais e de atendimento. Confira as principais áreas com posições abertas:
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Operacional: Operador(a) de Loja (diversos níveis), Operador de Caixa e Empacotador(a).
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Especializado: Açougueiro(a), Auxiliar de Açougue, Padeiro(a) e Atendente de Cafeteria/Padaria.
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Suporte: Auxiliar de Cozinha para refeitório e Operador de Loja (Triagem).
Diversidade e Cultura
A empresa é reconhecida pelo ranking Great Place to Work (GPTW) como uma das melhores empresas para trabalhar no varejo e também é signatária do Movimento Mulher 360, da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial e do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+.
Como se Candidatar
Os interessados devem realizar o cadastro online através do portal de carreiras da empresa (Gupy).
Caso o candidato não encontre uma função específica de seu interesse no momento, a rede também permite a inscrição em seu Banco de Talentos para futuras oportunidades.