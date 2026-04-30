Um homem foi preso por tráfico de drogas em Guaratinguetá após empreender fuga pela Rodovia Presidente Dutra e se esconder em uma área de mata.

A ação ocorreu na quarta-feira (29), quando policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) visualizaram o suspeito no bairro Tamandaré. Ao perceber a presença da equipe, ele atravessou a rodovia e entrou numa área de mata, mas posteriormente, foi encontrado em frente ao terminal rodoviário de Guaratinguetá.

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