Separados por uma regra, mas unidos por mais de 30 anos de história, um casal de São José dos Campos vive hoje um drama marcado pela distância e pelo amor. Aos 72 anos, Augusto Pires sonha em conseguir uma vaga em uma casa de repouso para poder viver ao lado da esposa, internada após complicações de saúde.

A companheira, Maria dos Prazeres Gomes da Silva, de 67 anos, sofreu um AVC há sete anos. Apesar das limitações, o casal seguia junto até que, no início deste ano, ela precisou ser internada na Casa de Repouso Nosso Lar, no Jardim Jussara, unidade conveniada à Prefeitura.

Desde então, Augusto só consegue vê-la duas vezes por semana, em horários restritos de visita.