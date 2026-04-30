A aluna Carolina Ferreira, de 21 anos, diz ter sido vítima de ameaças após ter sido estuprada por um professor da Unesp (Universidade Estadual Paulista), de São José dos Campos. A denúncia foi feita pela estudante nesta última quarta-feira (29), em postagem nas redes sociais.

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A denúncia é um desdobramento de uma série de relatos feitos pela estudante, que afirma ter tido o sonho de se formar em odontologia interrompido após o episódio, ocorrido em 2023, quando ela tinha 18 anos. Na época, Carolina morava em Taubaté e estudava na unidade da Unesp em São José.