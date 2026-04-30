A família da menina de 4 anos ferida após um acidente em uma escada rolante no Busca Busca, no centro de São José dos Campos, registrou boletim de ocorrência e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil como lesão corporal.

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Segundo a mãe da criança, Edilane do Prado, a orientação recebida na delegacia foi de que será instaurado um inquérito criminal para apurar as circunstâncias do acidente.