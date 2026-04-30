A família da menina de 4 anos ferida após um acidente em uma escada rolante no Busca Busca, no centro de São José dos Campos, registrou boletim de ocorrência e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil como lesão corporal.
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Segundo a mãe da criança, Edilane do Prado, a orientação recebida na delegacia foi de que será instaurado um inquérito criminal para apurar as circunstâncias do acidente.
“O que eles nos falaram é que vai entrar como lesão corporal e que já iria abrir o inquérito criminal”, afirmou.
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Acidente causou desespero
O caso ocorreu na segunda-feira (27), no Shopping Faro, quando a família utilizava a escada rolante do estabelecimento. Um dos degraus cedeu durante o funcionamento, abrindo um buraco no equipamento.
A menina caiu e teve as pernas puxadas pelo mecanismo em movimento.
“Abriu um buraco, minha filha caiu”, relatou o pai, David Fermino do Prado.
Segundo a família, a criança chegou a ficar parcialmente presa na escada. “A perna dela entrou e parou na altura da cintura. Foi um susto enorme”, disse o pai.
Atendimento e recuperação
A criança foi socorrida e levada ao Hospital da Vila, onde passou por exames. Apesar de não ter sofrido ferimentos graves, teve escoriações e segue em recuperação.
De acordo com a mãe, o impacto emocional foi significativo. “Ela voltou para casa aterrorizada, não consegue dormir direito”, afirmou.
Família diz que não vai se calar
Após o registro do boletim de ocorrência, a mãe afirmou que a família pretende buscar esclarecimentos e responsabilização. “A gente deixou claro que não vai se calar. Queremos tudo com a verdade, nada além”, disse.
Ela também relatou que o estabelecimento prestou apoio inicial, como acompanhamento no hospital, compra de medicamentos e ajuda com transporte. Posteriormente, segundo a família, representantes chegaram a ir até a casa e ofereceram um pedido de desculpas, além de um presente à menina.
Nota: escada foi desligada e passará por revisão
Em nota, o Espaço Busca Busca, responsável pela administração do Shopping Faro, informou que está acompanhando o caso e que a cliente recebeu atendimento imediato.
A administração destacou que: a escada rolante envolvida foi imediatamente desativada; foi solicitada revisão completa em todos os equipamentos; não está descartada a substituição integral das escadas, caso necessário.
O comunicado também afirma que a responsabilidade técnica dos equipamentos é dos fornecedores, mas reforça o compromisso com a segurança dos frequentadores.
Falha foi considerada “imprevisível” pelo Busca Busca
Segundo a versão inicial do estabelecimento, o acidente teria sido causado pela quebra de um dos “dentes” da escada rolante. A administração afirmou que as manutenções estão em dia e classificou o problema como imprevisível.
O caso segue sob apuração.