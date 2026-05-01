O SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) vai conceder anistia de 100% sobre juros e multas de débitos relacionados ao fornecimento de água e esgoto. A medida passa a valer a partir de 4 de maio e contempla dívidas vencidas até 31 de dezembro de 2025, incluindo aquelas já inscritas em dívida ativa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ação será realizada em Jacareí. Para aderir ao benefício, o contribuinte deve formalizar o pedido até 15 de dezembro de 2026.