A Prefeitura de Taubaté informou que vai ampliar os pontos de coleta de exames laboratoriais na rede pública de saúde a partir da próxima segunda-feira (4). A medida permite que pacientes do SUS tenham mais opções de atendimento, com expectativa de reduzir o tempo de espera para a realização dos exames.

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A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Saúde e prevê a descentralização do serviço, que passa a atender em diferentes regiões da cidade, além das unidades básicas de saúde. O atendimento será feito mediante encaminhamento médico.