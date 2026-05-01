A Prefeitura de Taubaté informou que vai ampliar os pontos de coleta de exames laboratoriais na rede pública de saúde a partir da próxima segunda-feira (4). A medida permite que pacientes do SUS tenham mais opções de atendimento, com expectativa de reduzir o tempo de espera para a realização dos exames.
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A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Saúde e prevê a descentralização do serviço, que passa a atender em diferentes regiões da cidade, além das unidades básicas de saúde. O atendimento será feito mediante encaminhamento médico.
Com a mudança, moradores de bairros como Terra Nova, Centro, Independência e Jardim Mourisco passam a contar com novos locais para coleta. A expectativa é agilizar o agendamento dos exames solicitados por clínicos gerais e médicos generalistas.
Segundo a prefeitura, cerca de 8 mil exames laboratoriais devem ser realizados por mês com a ampliação. A medida busca dar mais rapidez aos diagnósticos, permitindo início mais ágil do tratamento e reduzindo riscos de agravamento de doenças.
Novos pontos de coleta:
- Unidade Terra Nova: Avenida Oswaldo Aranha, 176
- Unidade Centro: Rua Jacques Félix, 294
- Unidade Independência: Avenida Estados Unidos, 129, Jardim das Nações
- Unidade Mourisco: Rua Monsenhor Juvenal Cauly, 476, Vila Aparecida